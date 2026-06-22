Ricardo Arjona fue homenajeado por el Movistar Arena: Es el artista con más shows vendidos en el recinto

Tras finalizar sus 10 actuaciones en Santiago, Ricardo Arjona recibió un reconocimiento por parte del Movistar Arena por ser el artista con más shows agotados en ese recinto.

Con su reciente paso el guatemalteco sumó 42 presentaciones sold out en el Movistar Arena, un récord absoluto en la escena nacional.

Según los registros publicados en las redes sociales del recinto, Arjona recibió una estatuilla metálica bautizada como "La Cúpula".

"42 noches. 42 historias. Un solo nombre. Ricardo Arjona se convirtió en el primer artista en alcanzar 42 shows sold out en los 20 años de historia de Movistar Arena. Un récord que trasciende los números y celebra una conexión única con generaciones de fans", señalaron en la publicación.