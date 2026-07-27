Ricky Martin reapareció con irreconocible y platinado look
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Autor: Redacción Cooperativa
El cantante aprovechó de mostrar un vistoso tatuaje de henna.
El cantante aprovechó de mostrar un vistoso tatuaje de henna.
El cantante Ricky Martin apareció en sus redes sociales con un irreconocible look y un vistoso tatuaje de henna en una de sus manos.
El puertorriqueño publicó un video matutino desde las costas de su isla natal, asegurando ser un afortunado del paisaje y el clima. "Siempre agradecido", escribió en su cuenta de Instagram.
Allí llamó la atención el rubio de su barba y de su cabellera, los cuales contrastan con el aspecto más clásico que ha lucido en los últimos 20 años.