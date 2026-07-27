Ricky Martin reapareció con irreconocible y platinado look

El cantante Ricky Martin apareció en sus redes sociales con un irreconocible look y un vistoso tatuaje de henna en una de sus manos.

El puertorriqueño publicó un video matutino desde las costas de su isla natal, asegurando ser un afortunado del paisaje y el clima. "Siempre agradecido", escribió en su cuenta de Instagram.

Allí llamó la atención el rubio de su barba y de su cabellera, los cuales contrastan con el aspecto más clásico que ha lucido en los últimos 20 años.