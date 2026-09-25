Robbie Williams agasajó a sus fans peruanos tras cancelación de concierto

El cantante británico Robbie Williams agasajó a sus fans peruanos tras la cancelación de su segundo show en Lima, saliendo de su hotel para cantar junto a sus seguidores.

El segundo de los dos conciertos en Lima del intérprete de "Feel" fue aplazado este jueves después de que las autoridades locales clausuraran de manera preventiva el recinto del espectáculo, a raíz de los problemas de evacuación del público presentados en el primer concierto, celebrado el miércoles.

La clausura del Arena 1, situado en la Costa Verde del distrito limeño de San Miguel, fue anunciada por las autoridades municipales a primera hora del día, pero One Entertainment, la promotora del espectáculo, no anunció la suspensión del evento hasta última hora del día.

El aplazamiento solo se confirmó cuando el propio cantante de su hotel para comunicar que no podría dar el concierto y, en compensación, cantó a capella su tema "Angels" junto a los fanáticos que se aglomeraban en los alrededores para verlo.

El inconveniente ocurrió días antes de la llegada del cantante británico a Chile, donde tiene agendada un nuevo show como parte de su gira "Britpop", presentándose este domingo 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.