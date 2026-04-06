Sabrina Carpenter invitó a Margaret Qualley y Madelyn Cline a su nuevo videoclip

La cantante Sabrina Carpenter estrenó el videoclip de su tema "House Tour", el cual es protagonizado por ella misma y las actrices Margaret Qualley y Madelyn Cline.

La ganadora del Grammy, que además dirigió el video, aparece haciendo travesuras junto a sus amigas mientras recorren una mansión en lencería.

En apenas una hora el videoclip superó las 600 mil visualizaciones en Youtube, confirmando la popularidad de Carpenter y las actrices involucradas.

Margaret Qualley es principalmente conocida por su trabajo en "La sustancia", mientras que Madelyn Cline es recordada por aparecer en "Stranger Things".