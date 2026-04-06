Sabrina Carpenter invitó a Margaret Qualley y Madelyn Cline a su nuevo videoclip
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Autor: Redacción Cooperativa
La cantante estrenó el video de "House Tour".
La cantante estrenó el video de "House Tour".
La cantante Sabrina Carpenter estrenó el videoclip de su tema "House Tour", el cual es protagonizado por ella misma y las actrices Margaret Qualley y Madelyn Cline.
La ganadora del Grammy, que además dirigió el video, aparece haciendo travesuras junto a sus amigas mientras recorren una mansión en lencería.
En apenas una hora el videoclip superó las 600 mil visualizaciones en Youtube, confirmando la popularidad de Carpenter y las actrices involucradas.
Margaret Qualley es principalmente conocida por su trabajo en "La sustancia", mientras que Madelyn Cline es recordada por aparecer en "Stranger Things".