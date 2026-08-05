¡Actualizó el meme! Shakira sorprende al recrear icónica fotografía

La cantante Shakira sorprendió en redes sociales al recrear una icónica fotografía tomada en los inicios de su carrera.

Fue en 1997 que la artista colombiana visitó la redacción del diario El Heraldo en Barranquilla, donde fue retratada sentada frente a un escritorio con un computador de la época.

Con el paso de los años, el registro se viralizó en redes sociales y se transformó en un popular meme, utilizado frecuentemente para graficar la nostalgia o el contraste con la tecnología actual.

Casi tres décadas después, la intérprete revivió el momento al posar en la misma postura en un escritorio, aunque esta vez al lado de una impresora.

"Me da la impresión de que ya he visto esto...", escribió en el posteo, que fue aplaudido por los usuarios de Instagram.

"Shaki siendo Icónica 2.0"; "NOS ACABA DE ACTUALIZAR SU MEJOR MEME"; "Ya tú ganaste, no sé exactamente qué pero ganaste"; "Legendaria"; entre otros, fueron parte de los comentarios que recibió la publicación.