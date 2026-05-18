Shakira tras victoria contra Hacienda española: "Por fin las cosas están en su lugar"

Este lunes, la justicia española absolvió a Shakira en el caso de supuesto fraude por la tributación del ejercicio fiscal en el año 2011.

Según se dio a conocer, la Audiencia Nacional falló a favor de la cantante y anuló la multa por tributación, instando a Hacienda a regresar unos 60 millones de euros a la colombiana.

Shakira rompe el silencio

Tras conocer la resolución, la intérprete de "Las de la Intuición" se pronunció públicamente mediante un comunicado difundido por la firma de abogados Prada Tax Advisor.

"Después de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio", afirmó la artista.

"La propia administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", apuntó mediante el despacho de abogados Prada Tax Advisor.

Con este dictamen, el equipo legal de la barranquillera celebró que se limpie el nombre de la cantante y que el fisco español deba devolverle la millonaria suma.