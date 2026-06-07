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31 Minutos abrió segundo show en Gran Arena Monticello
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Autor: Redacción Cooperativa
La función es parte de su espectáculo Radio Guaripolo II.
La función es parte de su espectáculo Radio Guaripolo II.
Luego de agotar el show del sábado 11 de julio, 31 Minutos sumó una segunda función en en Gran Arena Monticello.
Los títeres más queridos de Chile realizarán un segundo show el domingo 12 de su espectáculo Radio Guaripolo II.
Las entradas para la nueva fecha ya están a la venta por Ticketmaster.