Álvaro Díaz regresa a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

El rapero y compositor puertorriqueño Álvaro Díaz anunció su esperado regreso a Chile en el marco de su gira "Omakase Tour".

El artista, considerado una de las figuras más vanguardistas e influyentes de la música urbana actual, fijó su concierto para el próximo 28 de agosto en el Movistar Arena.

El regreso del músico se concreta en el punto más alto de su trayectoria tras el éxito de su reciente álbum conceptual "Omakase", y luego de superar los mil millones de reproducciones con la edición deluxe de "Sayonara finales alternos", que incluyó el éxito "Xq eres así" junto a Nathy Peluso.

Venta de entradas

Las entradas para el show de Álvaro Díaz estarán disponibles a través del sistema Puntoticket a partir de este martes 9 de junio a las 10:00 horas, con la preventa de tickets del artista.

En tanto, el miércoles 10 de junio a la misma hora, se habilitará una preventa exclusiva para clientes de la caja de compensación auspiciadora.

Por su parte, la venta general para el concierto arrancará el jueves 11 de junio a las 10:00 horas por la misma plataforma.