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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Andrés Calamaro vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino vendrá con su gira "Como Cantor".

Andrés Calamaro vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas
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El mítico cantante argentino Andrés Calamaro anunció su regreso a Chile con un especial show que promete ser una retrospectiva por toda su carrera.

"Como Cantor" es el nombre de la gira que lo traerá de vuelta al país "con un repertorio que recorre canciones fundamentales de su carrera y piezas que forman parte del imaginario cultural argentino", asegura la producción del concierto.

"En 'Como Cantor' el legendario músico explora una dimensión más esencial y profunda de su obra. Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad", agrega el comunicado.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Andrés Calamaro se realizará en el Movistar Arena el próximo 25 de agosto.

Las entradas comenzarán su preventa a las 10:00 horas de este martes 30 de junio en sistema Puntoticket.

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