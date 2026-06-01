Banda de rock alternativo Wednesday debutará en Chile

La banda estadounidense de rock alternativo Wednesday se presentará por primera vez en Chile en su casi década de existencia, con un show enmarcado en la gira "Bleeds Tour", con la que promociona el disco del mismo nombre, editado en 2025.

El concierto del quinteto se realizará el 25 de septiembre, en el Club Chocolate del Barrio Bellavista.

Encabezado por la cantante, guitarrista y compositora Karly Hartzman, el grupo surgió en Carolina del Norte, consolidando una propuesta que cruza el clásico rock alternativo norteamericano con elementos del shoegaze, alt-country y noise rock.

Las entradas, a través de Puntoticket, tienen un valor general de 40.250 pesos.