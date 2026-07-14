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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Camila se despide de Chile con su "Tour Adiós": Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda mexicana cerrará su carrera con una conmemoración a sus 20 años de trayectoria.

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La banda mexicana Camila visitará a Chile por última vez en el marco de su "Tour Adiós", gira con la que cerrarán su carrera como grupo. 

Los ídolos de la música romántica, conocidos por éxitos como "Coleccionista de Canciones" y "Mientes", se presentarán el próximo 20 de noviembre en el Movistar Arena. 

El esperado encuentro coincide además con el vigésimo aniversario de "Todo Cambio", álbum debut que lanzó a la fama a la agrupación, conformada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo.  

Venta de entradas

Las entradas para la despedida de Camila en Chile ya se encuentran disponibles a través de Puntoticket, con valores que van desde los $23.200 a los $185.600.

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