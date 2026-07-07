Caso BTS obliga al IND a crear protocolo para facilitar el Estadio Nacional

La controversia generada en torno al uso del Estadio Nacional para los shows de BTS obligó al Instituto Nacional del Deporte (IND) a crear un protocolo "con reglas y plazos claros" para la facilitación del coliseo de Ñuñoa a espectáculos de gran envergadura, como las tres fechas de los ídolos del K-pop.

Tras anunciar que se ofreció "otra oportunidad" a la productora DG Medios para presentar un nuevo plan de montaje de los conciertos del septeto surcoreano, y así autorizar las presentaciones del 14, 16 y 17 de octubre en el Coliseo Central, la ministra del Deporte, Natalia Duco, confirmó que solicitó al IND la creación de un nuevo protocolo sobre el uso del recinto, para que no vuelva a ocurrir un caso como el que involucra a BTS.

"Además de observar este caso puntual, hemos estado investigando cuáles son los vacíos que han permitido llegar a una situación como ésta y es por eso que ayer (lunes) oficié al Instituto Nacional del Deporte para que creen un protocolo, con reglas y con plazos de respuesta, para que no ocurra como hoy para que ahora no hay plazos para respondan oficialmente", señaló la ministra.

Duco explicó que "la respuesta y la administración del Coliseo es del Instituto Nacional del Deporte, específicamente del administrador del Parque Estadio Nacional, y lo que hicimos anoche es oficiar al IND para que ellos creen un reglamento con plazos estipulados, así para que las productoras -no solamente DG Medios, sino que todas- tengan reglas claras, plazos claros y podamos realmente convivir cultura con deporte en este recinto tan importante".

"Sabemos que situaciones así no deberían ocurrir y por eso queremos, de aquí en adelante, mejorar en todo lo que haya que mejorar desde el punto del reglamento y también desde el punto legislativo si es necesario", aseveró la titular del Deporte.

Desde la cartera han insistido en que el Coliseo Central nunca fue sido solicitado formalmente por DG Medios para las tres fechas, completamente agotadas, de BTS en octubre, cuestionando que la productora haya vendido entradas sin tener asegurado el recinto.