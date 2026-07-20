Comisión de Cultura de la Cámara exige uso del Estadio Nacional para shows de BTS en Chile

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados exigió definiciones en los shows que el grupo BTS debería dar en el país en octubre próximo.

En la sesión de este lunes 20 de julio, se analizó el caso de estos conciertos y el uso del Estadio Nacional junto a representantes del Instituto Nacional de Deportes, entidad encargada de autorizar el recinto para este tipo de eventos, y a fanáticos del grupo surcoreano.

Allí se determinó que la Comisión de Cultura en su conjunto exige a las autoridades pertinentes usar el Estadio Nacional para recibir a los intérpretes asiáticos.

"La voluntad de la Comisión de Cultura es que se haga en ese recinto porque, por las condiciones, por la calidad del espectáculo, ese es el único lugar donde se puede realizar este concierto, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales", puntualizó el diputado Alejandro Bernales (PL), integrante de la comisión.

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Pese a esta declaración, la Comisión de Cultura no posee ninguna facultad para que los espectáculos se lleven a cabo donde están exigiendo.

A la fecha el Instituto de Deportes se encuentra analizando si la productora DG Medios cumple con los requisitos técnicos para ocupar el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre.

En caso de que estas gestiones avancen, el tema quedará en manos de la Delegación Presidencial -ente que otorga permisos para eventos masivos- y HYBE, la empresa coreana que maneja la carrera de BTS.