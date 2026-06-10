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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

"Damitas" de fiesta: Marco Antonio Solís suma otro show en Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El otrora cantante de Los Bukis tendrá un segundo Movistar Arena durante noviembre.
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El ya legendario cantante mexicano Marco Antonio Solís agotó las entradas para su show del 3 de noviembre en el Movistar Arena y anunció una segunda fecha, en el mismo recinto del Parque O'Higgins.

Así, la gira "Gratitud 2026" del azteca tendrá también una presentación en Santiago el miércoles 4 de noviembre.

Con una carrera que se inició en 1970, con el grupo Los Bukis, antes de ser cantante Solís tenía como plan de vida ser sacerdote antes de la música. 

Las entradas, en Puntoticket, tienen los mismos valores de la primera fecha: desde 34.800 y hasta 232.000 pesos.

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