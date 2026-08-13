David Cross, violinista de King Crimson, vuelve a tocar en Chile

El violinista y tecladista David Cross, parte del grupo King Crimson durante el período de los discos "Larks' Tongues in Aspic" y "Red", anunció una presentación en Santiago, el 7 de marzo de 2027, en el Teatro Nescafé de las Artes.

The David Cross Band incluirá en la visita a Chile a su fundadora Sheila Maloney, Mick Paul, colaborador de Cross desde 1995; Markus Reuter, reconocido por su trabajo con Stick Men y TU-NER; y Jeremy Stacey, quien ha tocado en varios períodos con King Crimson.

Las entradas, a través de Ticketmaster, tienen valores entre 41.400 y 74.750 pesos.