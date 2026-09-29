Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.8°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

De Las Condes a Santiago: show de los Cadillacs cambia de arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El concierto de los argentinos tiene como invitados a Fishbone y Chico Trujillo.

De Las Condes a Santiago: show de los Cadillacs cambia de arena
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El concierto que la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs ofrecerá en Santiago durante octubre cambió de escenario pues pasó del Claro Arena de Las Condes al Santander Arena, en el Parque O'Higgins.

La productora, que citó "motivos logísticos y de agenda", detalló que "si ya tenías tu ticket comprado con anterioridad, recibirás un correo electrónico con toda la información sobre tu nueva ubicación en el recinto".

Los Cadillacs ya se habían presentado en el estadio de Universidad Católica en 2025, entre los primeros shows que recibió ese recinto.

El show, agendado para el 29 de octubre, tiene entadas a la venta a través de Puntoticket, con valores entre 43.700 y 86.250 pesos.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada