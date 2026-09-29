De Las Condes a Santiago: show de los Cadillacs cambia de arena

El concierto que la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs ofrecerá en Santiago durante octubre cambió de escenario pues pasó del Claro Arena de Las Condes al Santander Arena, en el Parque O'Higgins.

La productora, que citó "motivos logísticos y de agenda", detalló que "si ya tenías tu ticket comprado con anterioridad, recibirás un correo electrónico con toda la información sobre tu nueva ubicación en el recinto".

Los Cadillacs ya se habían presentado en el estadio de Universidad Católica en 2025, entre los primeros shows que recibió ese recinto.

El show, agendado para el 29 de octubre, tiene entadas a la venta a través de Puntoticket, con valores entre 43.700 y 86.250 pesos.