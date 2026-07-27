Debut de una leyenda: Ronnie Wood se presentará en Santiago

Ronnie Wood debutará como solista en Chile, luego de dos conciertos con The Rolling Stones -1995 y 2016-, con un show para celebrar sus seis décadas de trayectoria y presentando a la cantante irlandesa Imelda May, con quien lleva años de trabajo.

El show celebra el lanzamiento de "FEARLESS: THE ANTHOLOGY 1965-2025", una colección que abarca toda la carrera de Wood.

Se trata de una compilación de lo más destacado del músico con los propios Stones, sumando también sus creaciones con The Faces, Jeff Beck Group, The Birds, The Creation, Rod Stewart, Ronnie Lane y su trabajo solista, además de cuatro temas totalmente nuevos grabados en 2025, incluyendo el recién estrenado "You're So Fine".

Además, para Wood la presencia de May no constituye un cruce ocasional, porque la intérprete comparte con el británico una larga colaboración musical.

El show de Ronnie Wood en Chile se realizará el 10 de noviembre en el Movistar Arena, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con dos fechas: preventa para clientes del auspiciador desde el mediodía del 29 de julio y venta general desde el mediodía del 30 de julio.

Los tickets tienen valores entre 28.800 pesos, para la tribuna, y 143.800 pesos, para la platea baja categoría diamante.