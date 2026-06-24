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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Dionne Warwick vuelve a Chile con su gira de despedida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante de 85 años ofrecerá su último concierto en el país.

Dionne Warwick vuelve a Chile con su gira de despedida
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La cantante Dionne Warwick anunció que su gira de despedida de los escenarios contará con una parada en Chile.

La estadounidense de 85 años retornará al país en el marco de su "A Farewell Tour", una gira con la que pretende cerrar sus más de 50 años de trayectoria en la música.

A lo largo de su carrera, Warwick ha acumulado seis premios Grammy, incluido el prestigioso Grammy a la Trayectoria, además de múltiples reconocimientos por su aporte a la música y su labor humanitaria. También fue parte de la histórica iniciativa "We Are the World" comandada por Michael Jackson.

¿Cuándo y dónde es?

El último show de Dionne Warwick se realizará en el Casino Enjoy Santiago (Rinconada de Los Andes) el próximo sábado 24 de octubre. Las entradas están disponibles en Ticketplus.

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