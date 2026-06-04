Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago21.9°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

DJ Pedro Sampaio debutará en Chile durante agosto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico y productor brasileño recorre sonoridades que mezclan funk carioca y pop urbano latinoamericano.

DJ Pedro Sampaio debutará en Chile durante agosto
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El DJ y productor brasileño Pedro Sampaio se presentará por primera vez en Chile, en el marco de su "Brazilian Chaos Tour" y con el aval de 12 millones de oyentes mensuales sólo en la plataforma Spotify.

El carioca es reconocido en su país por la mezcla con que construye su propuesta electrónica, que incluye funk de Río de Janeiro, pop y ritmos urbanos.

El show de Sampaio será el 20 de agosto, en el Club Chocolate de Santiago, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, desde los 25.300 pesos en preventa.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada