DJ Pedro Sampaio debutará en Chile durante agosto

El DJ y productor brasileño Pedro Sampaio se presentará por primera vez en Chile, en el marco de su "Brazilian Chaos Tour" y con el aval de 12 millones de oyentes mensuales sólo en la plataforma Spotify.

El carioca es reconocido en su país por la mezcla con que construye su propuesta electrónica, que incluye funk de Río de Janeiro, pop y ritmos urbanos.

El show de Sampaio será el 20 de agosto, en el Club Chocolate de Santiago, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, desde los 25.300 pesos en preventa.