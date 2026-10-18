El impacto económico de BTS en Chile supera los 50 millones de dólares

Un significativo impacto económico para Chile dejó el regreso de BTS al país, con las tres fechas completamente agotadas en el Estadio Nacional generando más de 50 millones de dólares para la economía chilena.

Así lo proyectó DG Medios, productora de los shows en suelo nacional, asegurando a Forbes Chile que las presentaciones del septeto surcoreano tuvieron un carácter único y "nunca antes visto", subiendo el estándar del nivel del espectáculo y el comportamiento de la fanaticada.

En la previa, la productora calculó en más de 18 mil los asistentes que viajaron a los shows desde el extranjero y más de 40 mil de regiones, generando un fuerte movimiento económico en hoteles, comida, transporte y merch.

Los números coinciden con las cifras de los otros países de la gira "Arigang" en Latinoamérica, donde el paso de BTS movió hasta 58 millones de dólares en Perú y alrededor de 25,4 millones de dólares en Colombia.