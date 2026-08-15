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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Erick Brian, ex integrante de CNCO, llega a Chile para debutar como solista

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El artista actuará en la Sala Epicentro de Santiago.

Erick Brian, ex integrante de CNCO, llega a Chile para debutar como solista
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Tras una trayectoria como integrante de CNCO, Erick Brian comienza un nuevo capítulo de su carrera y llegará a Chile para presentarse por primera vez como solista.

El artista actuará el próximo 13 de septiembre en Sala Epicentro, cuyas entradas están disponibles vía Passline.

Erick Brian acaba de lanzar "Efímero", su más reciente single, una colaboración con los reconocidos productores cubanos Dale Pututi y Nesty. El tema marca un nuevo desafío para el artista al explorar por primera vez de manera oficial el reparto, género profundamente ligado a la cultura musical cubana.

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