Fauna Primavera 2025 detalla los horarios de presentación de Aurora, Javiera Mena y más
El festival se realizará los días 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial y reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales.
El festival Fauna Primavera prepara su nueva edición, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, en un encuentro que reunirá a grandes nombres de la música internacional y local, incluyendo a Weezer, Massive Attack, Aurora, Javiera Mena, Mogwai, y El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.
La organización del evento publicó los horarios actualizados, detallando las presentaciones de ambos días en los escenarios BCI y Levi's.
Este día destacan los shows de Weezer a las 22:00, Stereolab a las 20:45 y James a las 19:30. También se presentarán Mogwai, Yo La Tengo y Fother Muckers, marcando una jornada centrada en el rock alternativo y la nostalgia.
En tanto, el sábado será el turno de Aurora a las 19:15 y Massive Attack a las 21:45, quienes cerrarán el festival en el escenario principal. Durante la jornada también actuarán Tash Sultana, Javiera Mena, Otoboke Beaver y Bloc Party, combinando distintos estilos que van del pop experimental al indie electrónico.
