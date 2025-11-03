Fauna Primavera 2025 detalla los horarios de presentación de Aurora, Javiera Mena y más

El festival Fauna Primavera prepara su nueva edición, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, en un encuentro que reunirá a grandes nombres de la música internacional y local, incluyendo a Weezer, Massive Attack, Aurora, Javiera Mena, Mogwai, y El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.

La organización del evento publicó los horarios actualizados, detallando las presentaciones de ambos días en los escenarios BCI y Levi's.

Horarios

Viernes 7 de noviembre

Este día destacan los shows de Weezer a las 22:00, Stereolab a las 20:45 y James a las 19:30. También se presentarán Mogwai, Yo La Tengo y Fother Muckers, marcando una jornada centrada en el rock alternativo y la nostalgia.

15:15 - 16:00: Fother Muckers (BCI)

16:00 - 17:15: Yo La Tengo (Levis)

17:15 - 18:15: El Mató a un Policía Motorizado (BCI)

18:15 - 19:30: Mogwai (Levis)

19:30 - 20:45: James (BCI)

20:45 - 22:00: Stereolab (Levis)

22:00 - 23:30: Weezer (BCI)

Sábado 8 de noviembre

En tanto, el sábado será el turno de Aurora a las 19:15 y Massive Attack a las 21:45, quienes cerrarán el festival en el escenario principal. Durante la jornada también actuarán Tash Sultana, Javiera Mena, Otoboke Beaver y Bloc Party, combinando distintos estilos que van del pop experimental al indie electrónico.

13:15 - 13:45: Niebla Niebla (Levis)

13:45 - 14:30: Candelabro (BCI)

14:30 - 15:15: Bratty (Levis)

15:15 - 16:00: Otoboke Beaver (BCI)

16:00 - 17:00: Javiera Mena (Levis)

17:00 - 18:00: Whitest Boy Alive (BCI)

18:00 - 19:15: Tash Sultana (Levis)

19:15 - 20:30: Aurora (BCI)

20:30 - 21:45: Bloc Party (Levis)

21:45 - 23:30: Massive Attack (BCI)