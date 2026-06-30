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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Fauna Primavera 2026: Artistas por día y precios por el pase diario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento tendrá a The Strokes, Hot Chip y New Order como protagonistas.

Fauna Primavera 2026: Artistas por día y precios por el pase diario
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Junto con anunciar a su último artista, el Festival Fauna Primavera confirmó la alineación de bandas para cada una de sus tres jornadas.

El evento comenzará el jueves 26 de noviembre con los shows de los chilenos Hesse Kassel y La ciencia simple, además del cierre de Hot Chip.

Para el día viernes 27 de noviembre se presentará FKA twigs y The Strokes, además de Courtney Barnett y el argentino Santiago Motorizado.

La jornada final (sábado 28 de noviembre) estará a cargo de los diezmados New Order, el dúo Underworld y el ex The Smiths Johnny Marr.

Precios Fauna Primavera 2026

Además de estos detalles, la organización informó los precios de la venta de pases diarios para el evento. Estos tienen un valor de $57.000 (para el Opening), $90.250 (pase Diario) y $33.250 (para el Afterparty).

En tanto el precio de los abonos alcanzan un precio de $172.500.

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