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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Festival En Orbita reunirá a Blonde Redhead, Dry Cleaning y Beach Fossils

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento de dos días se realizará durante el mes de septiembre.

Festival En Orbita reunirá a Blonde Redhead, Dry Cleaning y Beach Fossils
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A ocho años de su última edición, este 2026 verá el regreso del Festival En Orbita, que durante dos días reunirá a variadas bandas del rock indie, encabezadas por el trío neoyorquino Blonde Redhead.

La parrilla de shows incluye además a los británicos Dry Cleaning, los también oriundos de NYC Beach Fossils y los chilenos Dënver, Dinastía Moon, DJ Alejandro Paz y Diegors.

El festival se desarrollará los días 24 y 25 de septiembre en el Centro Basel, en Independencia, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con un valor por ambos días en preventa de 79.350 pesos. 

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