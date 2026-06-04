Festival En Orbita reunirá a Blonde Redhead, Dry Cleaning y Beach Fossils

A ocho años de su última edición, este 2026 verá el regreso del Festival En Orbita, que durante dos días reunirá a variadas bandas del rock indie, encabezadas por el trío neoyorquino Blonde Redhead.

La parrilla de shows incluye además a los británicos Dry Cleaning, los también oriundos de NYC Beach Fossils y los chilenos Dënver, Dinastía Moon, DJ Alejandro Paz y Diegors.

El festival se desarrollará los días 24 y 25 de septiembre en el Centro Basel, en Independencia, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con un valor por ambos días en preventa de 79.350 pesos.