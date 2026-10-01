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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Festival Perreolandia anuncia nueva edición para 2027: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento pretende reunir a grandes exponentes del reggaeton.

Festival Perreolandia anuncia nueva edición para 2027: Fecha, recinto y entradas
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El festival Perreolandia anunció los primeros detalles de su edición 2027, la cual marcará su regreso a los escenarios al aire libre.

El evento musical de reggaeton tuvo una edición "In the house" en agosto pasado en el ya extinto Movistar Arena, luego de dos exitosas versiones en el Club Hípico.

Precisamente ese recinto al aire libre volverá a albergar a Perreolandia durante el próximo verano con un evento que promete "poner en el centro de la escena a los sonidos que marcaron a la denominada 'generación del perreo'".

¿Cuándo es?

Perreolandia 2027 se realizará el próximo 6 de febrero en el Club Hípico. La venta de entradas comienza este jueves 1 de octubre a las 12:00 horas a través de la plataforma Passline.

Los artistas de este festival serán anunciados próximamente.

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