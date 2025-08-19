Gilberto Gil vuelve a Chile con su gira de despedida: Fecha, recinto y entradas

El cantautor Gilberto Gil anunció que regresará a Chile para ofrecer un concierto en el marco de su gira de despedida de los escenarios.

El legendario brasileño llegará al país de la mano de un espectáculo bautizado como "TEMPO REI" con el cual pretende repasar sus más de seis décadas de carrera musical junto a una banda integrada mayoritariamente por familiares.

Gil, de 83 años, es considerado uno de los exponentes más importantes de la música de Brasil con una destacada trayectoria que inició en la década del 50. Además de su obra artística, el músico es conocido por su trabajo social y su rol como Ministro de Cultura bajo la administración de Lula Da Silva.

¿Cuándo y dónde es?

El último show de Gilberto Gil en Chile está fijado para el 4 de noviembre en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta a las 12:00 horas de este 21 de agosto en sistema Puntoticket.