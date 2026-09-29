Gondwana & Quique Neira se suman al Surfestival 2027
El evento, encabezado por Jack Johnson, se realizará en febrero en Pichilemu.
El evento, encabezado por Jack Johnson, se realizará en febrero en Pichilemu.
A raíz de su exitoso regreso, Gondwana & Quique Neira se suman al Surfestival 2027.
El festival se llevará a cabo el 13 de febrero de 2027 en Pichilemu, donde el público podrá volver a escuchar los clásicos del grupo junto a Neira.
Además de los íconos del reggae nacional, el cartel está encabezado por Jack Johnson y también contempla las presentaciones de Los Cafres, Donavon Frankenreiter, Movimiento Original, Amigo de Artistas, entre otros artistas.
Cabe recordar que Gondwana & Quique Neira se reencontraron después de 23 años para realizar la gira "Volvamos a ese Sentimiento Original", que ya contempló presentaciones agotadas en el Estadio Bicentenario y el Auditorio Nacional de Ciudad de México, mientras que preparan una gira por Chile cuyas fechas serán anunciadas.
Las entradas para el Surfestival 2027 ya están disponibles a través del sistema Ticketplus.