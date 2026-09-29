A raíz de su exitoso regreso, Gondwana & Quique Neira se suman al Surfestival 2027.

El festival se llevará a cabo el 13 de febrero de 2027 en Pichilemu, donde el público podrá volver a escuchar los clásicos del grupo junto a Neira.

Además de los íconos del reggae nacional, el cartel está encabezado por Jack Johnson y también contempla las presentaciones de Los Cafres, Donavon Frankenreiter, Movimiento Original, Amigo de Artistas, entre otros artistas.

Cabe recordar que Gondwana & Quique Neira se reencontraron después de 23 años para realizar la gira "Volvamos a ese Sentimiento Original", que ya contempló presentaciones agotadas en el Estadio Bicentenario y el Auditorio Nacional de Ciudad de México, mientras que preparan una gira por Chile cuyas fechas serán anunciadas.

Venta de entradas

Las entradas para el Surfestival 2027 ya están disponibles a través del sistema Ticketplus.