La película de "Game of Thrones" llegará a los cines en 2029

La saga de "Game of Thrones" dará el salto de la pantalla chica a los cines con su primera película, siendo una precuela que abordará uno de los episodios más importantes de la historia creada por George R. R. Martin.

"Game of Thrones: Aegon's Conquest" ("La Conquista de Aegon") es el título de la primera entrega cinematográfica de la franquicia, con Warner Bros. Pictures oficializando su estreno para el 1 de junio de 2029.

El proyecto será dirigido por Owen Harris ("A Knight of the Seven Kingdoms") y tendrá un guion escrito por Beau Willimon ("House of Cards"), donde se narrará la historia de "Aegon I Targaryen", el Conquistador.

"Aegon", el primero de su nombre, fue jinete del dragón "Balerion" y conquistador de los Siete Reinos, además de ser el fundador de la dinastía "Targaryen" que reinó en Westeros por casi tres siglos. Acá también veremos la creación del Trono de Hierro, que "Aegon" creó al fundir las espadas de sus enemigos vencidos con el fuego de su dragón tras La Guerra de la Conquista.

Esta historia pertenece a la gigantesca crónica "Fuego y Sangre", escrita por Martin, donde también se narró la guerra civil llamada La Danza de Dragones que sirvió de inspiración para la serie "La Casa del Dragón" ("House of the Dragon"), que finalizará con su cuarta temporada en 2028.