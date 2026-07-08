IND había alertado al equipo de Duco antes que estallara crisis por BTS

Nuevos antecedentes salen a la luz en torno a la polémica por la no autorización de los shows de BTS en el Estadio Nacional, conociéndose este miércoles que el Instituto Nacional de Deporte (IND) había advertido al equipo de la ministra Natalia Duco antes que estallara la crisis por el uso del coliseo de Ñuñoa.

La Subsecretaria del Deporte señaló que el IND alertó en múltiples ocasiones al jefe de gabinete de la ministra, Rodrigo Haiquel, respecto a controlar la situación y no postergarla, de acuerdo con lo informado por The Clinic.

Esto luego de que el 27 de marzo pasado tuviera lugar una reunión de lobby entre la ministra del Deporte y Carlos Geniso, quien es el representante legal de DG Medios, la productora a cargo de los conciertos del septeto surcoreano, donde se negoció un preacuerdo para facilitar el Coliseo Central.

Sin embargo, en el encuentro al que asistieron 15 personas no se encontraba presente la directora (s) del IND, Lorena Castillo, pese a que esta institución es la encargada de administrar el Estadio Nacional y no la ministra Duco.

En esa fecha, Castillo estaba en Iquique en los Juegos Bolivarianos de Playa 2026 y, sin su presencia, no se podía cerrar ni negociar ningún tipo de acuerdo sobre el uso del coliseo ñuñoíno. La situación generó tensiones internas y se apuntó a Haiquel como el responsable del error de aceptar la reunión sin la directiva del IND.

Pese a las alertas desde el servicio al equipo de Duco para dar solución a la negociación por los conciertos, la crisis terminó estallando el jueves 2 de julio al darse a conocer que el IND no había autorizado el Estadio Nacional por no cumplir con "los estándares mínimos exigidos" para garantizar la continuidad operativa del recinto.

La ministra Duco confirmó que "le dimos otra oportunidad a la productora" para que presenten un nuevo plan de montaje y así las presentaciones -completamente agotadas- puedan realizarse en el Coliseo Central el 14, 16 y 17 de octubre.