Jack Johnson suma nuevo show en Chile: Surfestival 2027

El artista hawaiano Jack Johnson, reconocido ícono de la mezcla entre surf e indie rock, sumó un nuevo concierto en Chile y además de su paso por el Movistar Arena, durante febrero será cabeza de cartel del festival Surfestival 2027.

Así, el también cineasta estará el sábado 13 de febrero en Pichelemu, "el mismo lugar donde nació el festival hace más de 20 años", destacó la producción.

Además, se anunció que el evento dará a conocer en días siguientes "al resto de los importantes artistas que conformarán el cartel".

Las entradas para Surfestival 2027 estarán disponibles a través de Ticketplus, donde se habilitó una preinscripción.