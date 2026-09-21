Jamiroquai compartió registro de su paso por Chile: "¡Otro concierto increíble!"

La banda británica Jamiroquai sigue adelante con su actual gira mundial tras su paso por Chile, compartiendo un registro de lo que fue el espectáculo que marcó el regreso de los liderados por Jay Kay a los escenarios chilenos después de ocho años.

El video, compartido en sus redes sociales durante el fin de semana, muestra parte del concierto que se vivió el pasado 15 de septiembre en el Claro Arena al ritmo de "Little L".

Las imágenes muestran varias de las postales que marcaron el show, como Jay Kay saltando, bailando y moviéndose por todo el escenario, la interacción con sus fans firmando todo lo que le pusieron delante y el entusiasmo del público que llenó el recinto de Las Condes.

"Santiago de Chile, ¡otro concierto increíble! Sigamos así", escribió la banda al compartir el video, que se encuentra preparando el lanzamiento de su nuevo álbum en 2027.