Jamiroquai en su regreso a Chile: "El nuevo álbum está terminado"

"El nuevo álbum está terminado". Así lo aseguró Jay Kay, líder y vocalista de la banda británica Jamiroquai, en su regreso a Chile luego de ocho años, brindando un impecable espectáculo que hizo viajar en el tiempo a la audiencia con una mirada puesta en el futuro.

Tras su paso por el Festival de Viña 2018, en una presentación marcada por su cuestionada transmisión televisiva que generó críticas hasta del tour manager del grupo, los liderados por Jay Kay regalaron un show muy superior, con extensas improvisaciones y un groove que jamás perdió fuerza.

Era la celebración de los 30 años de "Virtual Insanity", emblemática canción que no se escuchaba en vivo en Chile desde 1997, y el público chileno que repletó el Claro Arena se entregó al disco, el funk y el acid jazz de los ingleses durante las dos horas de show, que apenas dieron respiro.

Jay Kay se mostró muy entregado con la audiencia chilena desde el primer momento, recordando las múltiples banderas de Chile que aparecen en los shows de la banda en Europa, y fue prendiendo su energía cada vez más sobre el escenario, bailando y saltando desde un extremo al otro. 56 años no son nada para el artista, quien recompensó el entusiasmo del público acercándose a la primera fila para saludar, abrazar, tomarse fotos y firmar todo lo que se pusiera delante, incluyendo vinilos, zapatillas y hasta banderas de otros países.

No solo se volvió a escuchar en vivo "Virtual Insanity" después de mucho tiempo en tierras nacionales, sino que también el viaje por el tiempo incluyó clásicos como "Cosmic Girl" (1996), "Little L" (2001), "Space Cowboy"(1993) y "Love Foolosophy" (2001).

Bailando y saltando desde un extremo al otro del escenario, Jay Kay demostró que 56 años no son nada. (Foto: Gustavo Arismendi / Cooperativa)

Además, se premió al público chileno con un tema adicional que no estaba contemplado en el setlist: "Deeper Underground" (1998), con los presentes desatando agradeciendo con eufórica alegría, cantando a coro y siguiendo a un incombustible vocalista, que hizo múltiples guiños a Chile con su vestimenta y hasta recibió una camiseta de la Selección Chilena inspirada del desierto florida personalizada.

Pero lo más importante se vivió con la mirada hacia el futuro de Jamiroquai, teniendo a la banda interpretando un adelanto de su próximo disco con el tema "Disco Stays the Same", abrazando el groove ochentero en un sencillo escrito por Jay Kay y Matt Johnson.

Fue ahí donde la voz de la banda inglesa ratificó que "el nuevo álbum está terminado, está completo", entre aplausos de la audiencia, y adelantó que el noveno disco de estudio de Jamiroquai "lo podrán escuchar el próximo año (2027), es bueno, les gustará".