Los Auténticos Decadentes y Los Jaivas encabezan Santiago Rocks 2026: Fecha, recinto y entradas

Los Auténticos Decadentes y Los Jaivas encabezan la versión 2026 de Santiago Rocks, con el festival del rock en español confirmando su realización para el próximo domingo 13 de diciembre en el Hipódromo Chile.

El line up que reúne a referentes del rock, ska, pop y la música latinoamericana incluye al dúo argenhtino Illya Kuryaki and the Valderramas, al punk rock trasandino de 2 Minutos, el pop-rock fiestero de Vilma Palma e Vampiros y al músico chileno Joe Vasconcellos.

Además, el evento tendrá a los exGIT Pablo Guyot y Alfredo Toth con GYT, la actual formación de los fundadores de la banda sin Willy Iturri.

Todavía falta confirmar a un último artista sorpresa de cara al evento que se realizará a fines de este 2026.

Venta de entradas

Desde Iguana Producciones confirmaron que la venta de entradas se realizará mediante el sistema PuntoTicket, con una preventa que se llevará a cabo este jueves 23 de julio, entre las 11:00 y las 13:00 horas, para quienes se registren en el sitio oficial.

Posteriormente, la venta general iniciará este mismo jueves a las 13:00 horas.