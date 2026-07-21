Los Fabulosos Cadillacs vuelven a Chile en 2026 acompañados de Fishbone y Chico Trujillo

El grupo Los Fabulosos Cadillacs anunció su regreso a Chile para el segundo semestre de 2026.

En esta nueva visita los argentinos tendrán a dos acompañantes de lujo sobre el escenario: la banda chilena Chico Trujillo y los estadounidenses de Fishbone.

En los últimos años Los Fabulosos Cadillacs han dedicado su tiempo a girar por el mundo tributando su exitosa carrera fundada por éxitos como "Matador" o "Vos Sabés".

¿Cuándo y dónde es?

El show de Los Fabulosos Cadillacs junto a Chico Trujillo y Fishbone se realizará el próximo 29 de octubre en el estadio Claro Arena.

Las entradas se pondrán a la venta al medio día de este jueves 23 de julio en sistema Puntoticket.