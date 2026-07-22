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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Los irlandeses de Kneecap anuncian su debut en Chile: Fecha y recinto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El trío ha expresado su apoyo a la causa Palestina en varias ocasiones.

Los irlandeses de Kneecap anuncian su debut en Chile: Fecha y recinto
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El grupo irlandés Kneecap anunció su primer concierto en Chile en el marco de su próxima gira por Sudamérica.

El trío no sólo vendrá a promocionar su más reciente disco "Fenian", si no que además mostrarán uno de los shows más comentados de la escena europea de los últimos años.

Además de su música se han hecho conocidos por apoyar la causa palestina y pronunciarse sobre otros asuntos de la política internacional.

¿Cuándo y dónde es?

El show de Kneecap en Chile se realizará el próximo 21 de octubre en el Club Chocolate.

Las entradas se pondrán a la venta a las 10:00 horas de este viernes 24 de julio en sistema Puntoticket.

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