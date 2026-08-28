Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.4°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Los Tetas se suman al concierto de Jamiroquai en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El show se realizará el 15 de septiembre en el Claro Arena.

Los Tetas se suman al concierto de Jamiroquai en Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La producción a cargo del concierto de Jamiroquai en Chile anunció que el grupo Los Tetas se sumará como show de apertura.

El grupo, hoy compuesto por C-Funk y Rulo, será el encargado de abrir la jornada del próximo 15 de septiembre en el Claro Arena.

"El Claro Arena será funkyficado", advirtió la banda en redes sociales, donde fue ampliamente celebrada su participación.

Aún quedan algunas entradas disponibles para el show de Jamiroquai en Chile a través de sistema Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada