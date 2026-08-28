Los Tetas se suman al concierto de Jamiroquai en Chile

La producción a cargo del concierto de Jamiroquai en Chile anunció que el grupo Los Tetas se sumará como show de apertura.

El grupo, hoy compuesto por C-Funk y Rulo, será el encargado de abrir la jornada del próximo 15 de septiembre en el Claro Arena.

"El Claro Arena será funkyficado", advirtió la banda en redes sociales, donde fue ampliamente celebrada su participación.

Aún quedan algunas entradas disponibles para el show de Jamiroquai en Chile a través de sistema Puntoticket.