Los Tres anuncia segundo show por los 30 años de su MTV Unplugged: Fecha y entradas

El grupo Los Tres anunció un segundo concierto para celebrar los 30 años de disco MTV Unplugged luego de agotar la primera fecha.

La banda, que presentó el show con una presentación gratuita en el Metro de Santiago, busca homenajear el icónico álbum que grabaron en Miami en 1995 y que terminó convirtiéndose en un hito para la música latina y chilena.

Tras vender todos los tickets para la fecha original, Álvaro Henríquez y compañía confirmaron un segundo show para el 15 de noviembre.

Desde la producción del show señalaron que "esta segunda y última función se perfila como la última oportunidad para vivir en directo la celebración de uno de los álbumes más trascendentales del catálogo nacional".

Venta de entradas

La preventa de entradas comenzará este jueves 2 de julio, desde las 12:00 horas, a través de sistema Puntoticket. La venta general comenzará inmediatamente después de terminada la preventa.

Los precios de las entradas van desde los $75.050 en las Primeras Filas a los $18.050 para Tribuna.