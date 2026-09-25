Luis Fonsi sumó conciertos en Concepción y Antofagasta: Fechas, recintos y entradas

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi anunció dos nuevas fechas en Chile en el marco de su gira "Mar Infinito World Tour 2027", que se sumarán a su show del jueves 1 de abril en Santander Arena (exMovistar Arena) de Santiago.

Al regresar al país a una década de su hit "Despacito", el cantante también tendrá presentaciones en el centro de evento SurActivo de Concepción el martes 6 de abril y en la Explanada del Casino Enjoy de Antofagasta el jueves 8 de abril.

El espectáculo que lo reencontrará con el público chileno recorrerá los grandes éxitos de su carrera y sus canciones más recientes, como "Cambiaré" y "Me Despido".

Entradas

Las entradas para su show en Santiago están disponibles mediante el sistema PuntoTicket, mientras que las entradas para los conciertos de Concepción y Antofagasta se pueden conseguir a través de la plataforma Ticketmaster.