Mika Kobayashi anunció show propio tras agotar dos fechas del concierto de "Attack on Titan"

Todo un éxito ha sido el debut en Chile de la artista japonesa Mika Kobayashi, cuya imponente voz marcó los momentos más épicos del anime "Shingeki no Kyojin" ("Attack on Titan"), logrando agotar las dos fechas del concierto sinfónico inspirado en la aclamada serie.

A raíz del furor causado entre los fanáticos chilenos, la cantante nipona anunció un show propio que se realizará el viernes 2 de abril en Sala Metrónomo, en el Barrio Bellavista, comuna de Recoleta.

Será un show íntimo donde Kobayashi se presentará junto a su banda para recorrer un repertorio que no solo incluirá canciones de "Attack on Titan", sino que también éxitos de Kill la Kill, Blue Exorcist, Aldnoah.Zero y Final Fantasy XI.

Este recital será el primero de una serie de conciertos que llevará a la artista japonesa por Latinoamérica.

Entradas

Desde la productora Xpansion informaron que la venta de entradas para este show especial será mediante el sistema Passline, estando disponibles desde este mismo martes.

Los tickets tienen valores en preventa desde 35.000 pesos, mientras que la entrada que incluye un encuentro con la artista, bajo el nombre de "meet and greet", cuesta 89.000 pesos.