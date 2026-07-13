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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Paulo Londra vuelve a Chile en 2026: Recinto, fecha y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino fue uno de los protagonistas de la pasada edición del Festival de Viña del Mar.

Paulo Londra vuelve a Chile en 2026: Recinto, fecha y venta de entradas
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El cantante argentino Paulo Londra confirmó que regresará a Chile este año de la mano de su gira "Next Rounds".

Tras haber sido uno de los protagonistas de la pasada edición del Festival de Viña del Mar, el autor de "Adán y Eva" retornará al país con una presentación en el Movistar Arena de Santiago.

Reciéntemente el trasandino colaboró junto a los chilenos Sinaka y Benja Valencia en el tema "Sentimiento mágico", además de estrenar temas junto a exponentes como María Becerra, Lit Killah, Eladio Carrión y Wisin, entre otros.

¿Cuándo y cuándo es el show?

El concierto de Paulo Londra en Chile se realizará el próximo 20 de agosto en el Movistar Arena.

Las entradas se encuentran disponibles en sistema Puntoticket con precios que parten en los $11.500.

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