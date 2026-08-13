Pedro Aznar confirma especial show en el Teatro Municipal de Santiago

El cantautor Pedro Aznar anunció un especial concierto en el Teatro Municipal de Santiago para fines de este 2026.

Bajo el título de "Una noche entre amigos", el músico argentino promete una velada íntima con lo mejor de su repertorio y con anécdotas de su vida y su carrera.

Además Aznar contempla interpretar temas de artistas como John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Charly García, Sting, León Gieco, Juan Gabriel, Red Hot Chili Peppers, Queen, Luis Alberto Spinetta, Cazuza y Elton John.

"En una noche entre amigos se cuentan historias, anécdotas, confidencias. Se bebe y se ríe. Y uno se emociona", explicó el artista.

El concierto de Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Santiago está fijado para el 28 de noviembre. Las entradas se pueden adquirir en sistema Passline.