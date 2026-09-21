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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Pedropiedra se sumó al show de Robbie Williams en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico chileno y la banda The Lottery Winners harán de teloneros en la cuarta visita al país del británico.

Pedropiedra se sumó al show de Robbie Williams en Chile
 Lotus

"Muchas gracias, Lotus y Robbie. ¡Aguante Pop Rock!", reaccionó el cantautor nacional.

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El músico chileno Pedropiedra será el encargado de abrir el show de Robbie Williams en el Estadio Bicentenario de La Florida este domingo 27 de septiembre, compartiendo tareas de telonero con la banda británica The Lottery Winners.

"Muchas gracias, Lotus y Robbie. ¡Aguante Pop Rock!", escribió el cantautor nacional al celebrar el anuncio, quien se subirá al escenario junto a su banda para repasar sus éxitos en la previa del retorno del astro británico.

Por su parte, el cuarteto británico se suma al show tras acompañar al exTake That en su gira europea, prometiendo encender el Bicentenario de La Florida con temas de sus discos "Anxiety Replacement Therapy" (2023) y "KOKO" (2025).

En su cuarta visita a Chile, Robbie Williams llega de la mano de su nuevo disco "Britpop", con el cual consiguió su decimosexto álbum número 1 en el Reino Unido, rompiendo el récord del artista con más álbumes número 1 en aquel territorio.

Las entradas para Robbie Williams están disponibles a través de Ticketmaster, con descuento para clientes del banco auspiciador.

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