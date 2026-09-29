Quilapayún llega al Teatro Municipal de Santiago con la Cantata Santa María

El grupo Quilapayún anunció un especial concierto en el Teatro Municipal de Santiago en el que presentarán su clásica Cantata de Santa María de Iquique.

El show, que pretende cerrar el ciclo de las celebraciones por los 60 años de historia de Quilapayún, contará con la participación del Coro Infanto Juvenil de Villarrica.

También se confirmó la presencia del actor Francisco Melo, quien oficiará como narrador de la Cantata.

Este concierto está fijado para el próximo 21 de noviembre. Las entradas se podrán adquirir a través de sistema Passline desde las 12:00 horas de este 30 de septiembre.