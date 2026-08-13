Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y tormenta eléctrica
Santiago20.6°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Rapero Kase.O tendrá su show más grande en Chile en el Movistar Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El español pasó por el Club Blondie y los teatros Coliseo y Caupolicán en años anteriores.

Rapero Kase.O tendrá su show más grande en Chile en el Movistar Arena
 @kaseo_real
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Después de presentarse en el Club Blondie y los teatros Coliseo y Caupolicán, el rapero español Kase.O tendrá su concierto más grande en Chile durante 2027, con su primer Movistar Arena en la capital.

Integrante de los históricos Violadores del Verso, el hispano está presentando material del disco "Camisa de Fuerza", el primero que edita en una década.

El show del MC será el 9 de mayo de 2027 en el recinto del Parque O'Higgins y tendrá entradas -aún sin valores- a la venta desde el 17 de agosto, a través de Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada