Rapero Kase.O tendrá su show más grande en Chile en el Movistar Arena

Después de presentarse en el Club Blondie y los teatros Coliseo y Caupolicán, el rapero español Kase.O tendrá su concierto más grande en Chile durante 2027, con su primer Movistar Arena en la capital.

Integrante de los históricos Violadores del Verso, el hispano está presentando material del disco "Camisa de Fuerza", el primero que edita en una década.

El show del MC será el 9 de mayo de 2027 en el recinto del Parque O'Higgins y tendrá entradas -aún sin valores- a la venta desde el 17 de agosto, a través de Puntoticket.