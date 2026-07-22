Reprograman show de Illapu, Inti, Congreso y Quilapayún: fecha y recinto

Illapu, Inti-Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún componían el cartel de un show que se realizaría el pasado 25 de abril en el Parque Estadio Nacional, pero que se canceló de manera unilateral por parte del Instituto Nacional de Deportes (IND), a raíz del clásico universitario.

Ahora, la producción confirmó que el evento Festival Canción Nacional, con las mismas bandas, se realizará el sábado 3 de abril de 2027, pero en el Parque La Araucana de La Florida.

"Son cuatro agrupaciones fundamentales, cuyas composiciones han trascendido el paso del tiempo para convertirse en patrimonio vivo, y que volverán a encontrarse con el público en una celebración donde la música será también memoria, identidad y futuro", valoró la organización.

Las entradas para esta nueva fecha están disponibles a través de Ticketplus, con valores entre 41.400 y 48.300 pesos.

Además, se especificó que "los tickets adquiridos previamente mantienen su validez para el sábado 3 de abril, sin necesidad de realizar ningún cambio adicional. Quienes no puedan asistir a la nueva fecha, el proceso de devolución permanecerá habilitado a través de los canales oficiales de la ticketera".