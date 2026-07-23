Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.8°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Reunión de Gondwana suma más ubicaciones agotadas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El show tiene a la banda jamaicana Third World como invitado especial.

Reunión de Gondwana suma más ubicaciones agotadas
 Ignacio Orrego

I-Locks Labbé y Neira constituyeron la fuerza creativa del reggae chileno.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El concierto que el 5 de septiembre marcará la reunión del grupo Gondwana con su vocalista histórico, Quique Neira, tendrá posiblemente un lleno total, pues ya hay tres localidades agotadas.

El show, que se realizará en el Estadio Bicentenario de La Florida, ya vendió todos los tickets de las ubicaciones Pacífico Centro, Andes y Galería; es decir tanto los más caros como los más baratos.

Los valores en preventa de las entradas para Pacífico Sur y Cancha, de 69.000 y 40.250 pesos respectivamente, son válidos hasta el 31 de julio, a través de Puntoticket.

El reencuentro de los intérpretes de temas como "Sentimiento Original" o "Armonía de Amor", contará además con la banda jamaicana Third World como invitado especial.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada