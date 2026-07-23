Reunión de Gondwana suma más ubicaciones agotadas

El concierto que el 5 de septiembre marcará la reunión del grupo Gondwana con su vocalista histórico, Quique Neira, tendrá posiblemente un lleno total, pues ya hay tres localidades agotadas.



El show, que se realizará en el Estadio Bicentenario de La Florida, ya vendió todos los tickets de las ubicaciones Pacífico Centro, Andes y Galería; es decir tanto los más caros como los más baratos.

Los valores en preventa de las entradas para Pacífico Sur y Cancha, de 69.000 y 40.250 pesos respectivamente, son válidos hasta el 31 de julio, a través de Puntoticket.

El reencuentro de los intérpretes de temas como "Sentimiento Original" o "Armonía de Amor", contará además con la banda jamaicana Third World como invitado especial.