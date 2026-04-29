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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Simply Red lleva sus shows en Chile por primera vez a la televisión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda inglesa tuvo cinco exitosas presentaciones en el Movistar Arena en 2025.

Simply Red lleva sus shows en Chile por primera vez a la televisión
 FB Simply Red

Los shows se realizaron en el marco de su gira de celebración de 40 años de carrera.

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El grupo Simply Red llevará sus exitosas presentaciones en Chile a la televisión británica por primera vez, confirmando la emisión en la BBC de los conciertos grabados durante su paso por el Movistar Arena.

La banda inglesa tuvo cinco shows en escenario nacional en marzo de 2025, con entradas agotadas en todas las fechas, en el marco de su gira de celebración de 40 años de carrera.

Por primera vez, la película concierto "Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago" llegará a la televisión, siendo una recopilación de los mejores momentos que dejaron las cinco noches en suelo chileno, interpretando éxitos como "Stars" y "Holding Back the Years".

El concierto será emitido el próximo 9 de mayo en BBC Two, tras la emisión de un especial sobre las presentaciones de la banda en la histórica señal británica.

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