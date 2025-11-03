Surfestival tendrá dos ediciones en 2026: The Wailers y Cultura Profética serán cabezas de cartel

El festival Surfestival, que tradicionalmente se realiza en Pichilemu durante febrero, tendrá dos fechas en el verano 2026, pues ahora sumó a Coquimbo en el mes de enero; revelando además su cartel de artistas.

Las fechas y bandas son:

31 de enero, Vive Peñuelas Coquimbo : The Wailers, , Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, DrefQuila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D'ContraCacho

: The Wailers, , Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, DrefQuila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D'ContraCacho 14 de febrero, Condominio Pancora, Pichilemu: Cultura Profética, Israel Vibration, Los Tetas, Bahiano, Katteyes, Akriila, Quique Neira, Harry Nach, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao'A, Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dal Mar y Alfonsina

Las entradas saldrán a la venta el 4 de noviembre para clientes del banco auspiciador y desde el 6 de noviembre para público general, a través de Puntoticket.