Trío noruego Emperor confirmó dos shows en América Latina: México y Chile

La banda noruega de black metal Emperor, considerada una de las más importantes de la historia del género, volverá a tocar en Chile, tras confirmar dos exclusivos shows en América Latina durante 2027.

Tras su debut en 2022 y su participación en el Metal Fest de 2024, los escandinavos ahora regresarán con dos invitados especiales: Mortiis y Faust, quienes tocaron bajo y batería, respectivamente, en los primeros años de la banda.

El show contempla la interpretación íntegra del EP "Emperor", editado en mayo de 1993, así como canciones seleccionadas de su catálogo.

En Santiago, el concierto de Emperor será el 23 de abril de 2027 en el Teatro Caupolicán, tres días después de la otra parada de la minigira, en Ciudad de México.