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Vendió todas las entradas: debut de Pedro Sampaio en Chile cambió de escenario
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Autor: Redacción Cooperativa
El DJ carioca se presentaría en el Club Chocolate, pero agotó en horas el recinto.
El DJ carioca se presentaría en el Club Chocolate, pero agotó en horas el recinto.
Un arrollador éxito tuvo la venta de entradas para el show debut del DJ brasileño Pedro Sampaio en Chile, al punto que la producción decidió cambiar de recinto y ampliar el aforo del concierto, programado para el 20 de agosto próximo.
Originalmente programado en el Club Chocolate, la presentación del músico y productor carioca ahora será en el Teatro La Cúpula, en el Parque O'Higgins.
Todas las entradas ya compradas son válidas para la nueva locación, y con las preventas ya agotadas, los tickets ahora tienen un valor general de 40.250 pesos, a través de Puntoticket.