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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Vendió todas las entradas: debut de Pedro Sampaio en Chile cambió de escenario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El DJ carioca se presentaría en el Club Chocolate, pero agotó en horas el recinto.

Vendió todas las entradas: debut de Pedro Sampaio en Chile cambió de escenario
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Un arrollador éxito tuvo la venta de entradas para el show debut del DJ brasileño Pedro Sampaio en Chile, al punto que la producción decidió cambiar de recinto y ampliar el aforo del concierto, programado para el 20 de agosto próximo.

Originalmente programado en el Club Chocolate, la presentación del músico y productor carioca ahora será en el Teatro La Cúpula, en el Parque O'Higgins.

Todas las entradas ya compradas son válidas para la nueva locación, y con las preventas ya agotadas, los tickets ahora tienen un valor general de 40.250 pesos, a través de Puntoticket.

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